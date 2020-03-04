Матч "Спартак" - ЦСКА закінчився бійкою головних тренерів

Головний тренер ЦСКА Віктор Гончаренко відштовхнув наставника "Спартака" Доменіко Тедеско після матчу 1/4 фіналу Кубка Росії.

Після фінального свистка Тедеско попрямував до Гончаренка, щоб потиснути руку, а той продемонстрував йому, що не бажає спілкуватися. Гончаренко розвернувся і пішов у підтрибунне приміщення, а головний тренер "Спартака" спробував його зупинити, поклавши руки на плечі. Наставник ЦСКА став вириватися і кілька разів відштовхнув Тедеско.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 1/4 фіналу Кубка Росії між "Спартаком" і ЦСКА відбувся на стадіоні "Відкриття Арена" і завершився з рахунком 3:2 в додатковий час.

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