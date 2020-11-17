Матч Швейцарія – Україна скасовано

Матч п'ятого туру Ліги націй між Швейцарією та Україною скасований через спалах коронавірусу в нашій збірній.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), вся делегація нашої команди була відправлена на карантин. Таке рішення було прийнято департаментом охорони здоров'я кантону Люцерн, на території якого мав відбутися поєдинок.

Незважаючи на готовність Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Швейцарської асоціації футболу не відмовлятися від проведення гри, заборона місцевої влади перекреслює всі зусилля сторін. Рішення щодо подальшої долі поєдинку буде приймати УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після поразки в поєдинку з Німеччиною (1:3) стало відомо про три випадки зараження коронавірусом у збірній України. Після цього головний тренер Андрій Шевченко довикликав у національну команду молодих футболістів. Додаткові ПЛР-тести показали позитивний результат у трьох гравців і одного члена персоналу.