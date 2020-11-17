Матч Швейцарія – Україна може відбутися: ЗМІ назвали варіанти

Після того, як уряд кантону Люцерн заборонило проводити матч Ліги націй Швейцарія – Україна, зустріч може відбутися в іншому кантоні в найближчі два дні, повідомляє SportArena з посиланням на свої джерела.

В якості інших варіантів розглядається термінова заміна національної збірної іншою командою, а також перенесення матчу на пізніший термін.

Як уточнює видання, якщо нашій команді буде зараховано технічна поразка керівництво Української асоціації футболу не виключає можливості подачі протесту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці, 17 листопада, позитивні тести здали три українські футболісти : Руслан Малиновський, Сергій Кривцов і Жуніор Мораес.

У разі технічної поразки Україна втратить прописку в елітному дивізіоні Ліги націй і вилетить в Лігу B.