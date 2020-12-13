Матч "Шахтаря" в УПЛ скасований

Матч 13-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-ліга України між донецьким "Шахтарем" і "Інгульцем" не відбудеться, через незадовільний стан поля стадіону "Зірка" в Кропивницькому.

На арені не працював підігрів, а сам газон не був захищений від опадів. В результаті поле обмерзло і виявилося непридатним до проведення гри.

Після стадіону в Кропивницькому Footboom.com

Головний арбітр Дмитро Крівушкін разом з асистентами вийшов на поле в бутсах перевірити стан трав'яного покриву, але шипи ковзали по льоду. Делегат Української асоціації футболу (УАФ) Володимир Фощій скасував поєдинок.

Найвірогіднішим варіантом розвитку подій стане технічна поразку "Інгульця", так як господарі беруть на себе відповідальність за створення необхідних умов проведення матчів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні свій матч 13-го туру УПЛ провело і київське "Динамо". Підопічні Луческу в скандальному матчі зіграли внічию 2:2 з "Колосом".