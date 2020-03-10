Матч "Шахтар" – "Вольфсбург" у Лізі Європи: німецький клуб виступив із заявою через коронавірус

Німецький "Вольфсбург" відмовиться від поїздки своїх уболівальників до Харкова на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи з донецьким "Шахтарем".
Про це заявив керівний директор "Вольфсбурга" Тім Шумахер, повідомляє "Трибуна".
За інформацією джерела, рішення відмовитися від поїздки в Україну організованих груп фанатів ухвалене через загрозу зараження коронавірусом. Водночас уточнюється, що підтримка "Вольфсбурга" в гостьовому матчі з боку окремих осіб або груп не забороняється.
Вболівальники "Вольфсбурга"
Vfl Wolfsburg
Також представник правління "Вольфсбурга" заявив, що перший матч 1/8 фіналу ЛЄ з "Шахтарем", найімовірніше, відбудеться у звичайних умовах, незважаючи на епідемію.
"Наразі матч не наражений на ризик і може пройти в звичайному режимі за участю глядачів. Ми перебуваємо в тісному контакті з містом, умови постійно оцінюються. Якщо щось зміниться в поточній ситуації, ми негайно проінформуємо про це", – сказав Шумахер.
Перший матч "Вольфсбург" – "Шахтар" відбудеться у четвер, 12 березня. Зустріч у відповідь на поле "гірників" пройде через тиждень, 19 березня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, щодо матчу "Барселони" в Лізі чемпіонів влада Каталонії ухвалила гучне рішення через коронавірус.
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