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10 березня • оновлено в 15:24
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Матч "Шахтар" – "Вольфсбург" у Лізі Європи: німецький клуб виступив із заявою через коронавірус

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Німецький "Вольфсбург" відмовиться від поїздки своїх уболівальників до Харкова на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи з донецьким "Шахтарем".

Про це заявив керівний директор "Вольфсбурга" Тім Шумахер, повідомляє "Трибуна".

За інформацією джерела, рішення відмовитися від поїздки в Україну організованих груп фанатів ухвалене через загрозу зараження коронавірусом. Водночас уточнюється, що підтримка "Вольфсбурга" в гостьовому матчі з боку окремих осіб або груп не забороняється.

Вболівальники "Вольфсбурга"

Вболівальники "Вольфсбурга"

Vfl Wolfsburg

Також представник правління "Вольфсбурга" заявив, що перший матч 1/8 фіналу ЛЄ з "Шахтарем", найімовірніше, відбудеться у звичайних умовах, незважаючи на епідемію.

"Наразі матч не наражений на ризик і може пройти в звичайному режимі за участю глядачів. Ми перебуваємо в тісному контакті з містом, умови постійно оцінюються. Якщо щось зміниться в поточній ситуації, ми негайно проінформуємо про це", – сказав Шумахер.

Перший матч "Вольфсбург" – "Шахтар" відбудеться у четвер, 12 березня. Зустріч у відповідь на поле "гірників" пройде через тиждень, 19 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, щодо матчу "Барселони" в Лізі чемпіонів влада Каталонії ухвалила гучне рішення через коронавірус.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Ліга Європи
Місце
Україна Харків
Теги
ФК Вольфсбург ФК Шахтар
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