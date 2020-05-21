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21 травня • оновлено в 21:43
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Матч "Шахтар" - "Динамо" перенесено - ЗМІ: названі нові дата і місце

2.5т
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Матч 24-го туру відновленого сезону Прем'єр-ліги України "Шахтар" – "Динамо" не відбудеться 30 травня в Харкові, як було заплановано.

"На 90% вирішено."Шахтар " – " Динамо "відбудеться на тиждень пізніше, ніж планувалося. 6 червня в Києві на "Олімпійському". Клуби між собою вже домовилися", – написав журналіст "Футбольного формату" Олег Ящук в Instagram.

Матч "Шахтар" - "Динамо" перенесено - ЗМІ: названі нові дата і місце

@ o.yashchuk_tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України оголосив про ослаблення карантинних заходів в країні з 22 травня, в тому числі дозволивши проводити спортивні змагання.

Рранее ЗМІ опублікували план завершення УПЛ, назвавши дату рестарту і закінчення сезону. Також з'явилася інформація, коли відбудеться фінал Кубка України.

Відзначимо, що п'ятеро футболістів київського "Динамо" отримали травми після виходу з карантину.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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