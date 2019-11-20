Матч Росія - Бельгія потрапив під розслідування УЄФА

Європейський футбольний союз (УЄФА) відкрив дисциплінарну справу проти Королівської бельгійської футбольної асоціації через порушення під час відбіркового матчу Євро-2020 з Росією (4:1).
Одне зі звинувачень пов'язано з тим, що захисник Дедрік Боята (на фото) у другому таймі вийшов на поле в майці нападника Михайла Батшуайі і відіграв в ній 10 хвилин.
Також асоціація звинувачується в пізньому початку матчу. УЄФА розгляне справу і винесе рішення 12 грудня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 9-го туру відбору на Євро-2020 Росія - Бельгія відбулася в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені" і завершилася з рахунком 1:4.
Після матчу в інтернеті шанувальники російської команди не соромилися у виразах, критикуючи виступ футболістів.
Пізніше головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов пояснив розгром своєї команди.
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