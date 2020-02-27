Матч підвищеного ризику: в Іспанії забили на сполох через Зозулю

Матч чемпіонату Іспанії "Альбасете" – "Райо Вальєкано" потрапив у категорію заходів підвищеного ризику через участь у грі українського форварда Романа Зозулі.
За інформацією газети Marca, на час проведення поєдинку в однойменному місті Альбасете будуть посилені заходи безпеки. Каси домашньої арени "Альбасете" будуть закриті в день матчу. Якщо ж фанати "Райо Вальєкано" все ж прибудуть на виїзний матч, то поліція візьме під контроль їхні дії і буде реагувати на будь-які образливі вигуки на адресу Романа Зозулі та його одноклубників.
Роман Зозуля
Marca
Нагадаємо, що в матчі цих команд у першому колі фанати "Райо Вальєкано" вигукували образи на адресу Романа Зозулі: ''Зозуля – йо**ний нацист''. Через поведінку фанатів команди не вийшли на другий тайм. Згодом мадридський клуб був покараний проведенням двох домашніх матчів при частково закритих трибунах, а також виплатою штрафу у розмірі 18 тисяч євро.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зозуля перейшов в "Райо Вальєкано" в лютому 2017 року. Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися геть, назвавши його нацистом.
В результаті серйозного цькування Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб "Бетіс".
Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов до "Альбасете", де поступово став одним з лідерів команди.
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