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27 лютого • оновлено в 15:46
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Матч підвищеного ризику: в Іспанії забили на сполох через Зозулю

1.9т
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Матч чемпіонату Іспанії "Альбасете" – "Райо Вальєкано" потрапив у категорію заходів підвищеного ризику через участь у грі українського форварда Романа Зозулі.

За інформацією газети Marca, на час проведення поєдинку в однойменному місті Альбасете будуть посилені заходи безпеки. Каси домашньої арени "Альбасете" будуть закриті в день матчу. Якщо ж фанати "Райо Вальєкано" все ж прибудуть на виїзний матч, то поліція візьме під контроль їхні дії і буде реагувати на будь-які образливі вигуки на адресу Романа Зозулі та його одноклубників.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

Marca

Нагадаємо, що в матчі цих команд у першому колі фанати "Райо Вальєкано" вигукували образи на адресу Романа Зозулі: ''Зозуля – йо**ний нацист''. Через поведінку фанатів команди не вийшли на другий тайм. Згодом мадридський клуб був покараний проведенням двох домашніх матчів при частково закритих трибунах, а також виплатою штрафу у розмірі 18 тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Юрій Трохимчук
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Ukraine The
Ukraine The
Сосуля мамкин насыст. Можно сказать - комнатый.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Никакой опасности, кроме одной - зозуля - eбаный нацист!
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