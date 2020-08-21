Матч першого туру УПЛ скасований через коронавірус – ЗМІ

Матч "Львів" – "Минай" не відбудеться через коронавірус. ПФК "Львів"

Матч першого туру української Прем'єр-ліги "Львів" – "Минай" не відбудеться через спалах коронавірусу в команді господарів.

Як повідомляє сайт телеканалів "Футбол", шість футболістів львівської команди здали позитивні тести на коронавірус, тому поєдинок, запланований на суботу, 22 серпня, був скасований.

Відзначимо, що для "Миная" цей матч мав стати дебютним в УПЛ. Команда базується в однойменному селі, яке знаходиться в передмісті Ужгорода, і була заснована в 2015 році. У сезоні 2019/20 "Минай" став переможцем Першої ліги України.

Що стосується "Львова", то за підсумками минулого чемпіонату країни команда посіла передостаннє місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розіграш УПЛ 2020/21 стартує матчем між "Олімпіком" і "Динамо". Цей поєдинок стане офіційним дебютом Мірчі Луческу в якості тренера київського клубу.

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