Матч Ліги чемпіонів опинився під загрозою зриву через новий штам коронавірусу

Матч четвертого туру Ліги чемпіонів між "Мідтьюлланном" і "Ліверпулем" може не відбутися через новий штам коронавірусу, який передається від норок до людини.

Як повідомляє видання DailyMail, уряд Великобританії випустив указ, в якому зобов'язав усіх людей, які повертаються з Данії, відправлятися на двотижневу самоізоляцію. Це правило не стосувалося елітних спортсменів і спортсменок після відновлення міжнародних змагань, однак через новий штаму COVID-19 у скандинавській країні футболісти "Ліверпуля" опиняться на карантині, якщо полетять на виїзний матч з "Мідтьюлланном".

Відзначимо, що виїзний поєдинок датчан проти англійської команди запланований на останній тур групового турніру ЛЧ, який має відбутися 9 грудня. У першій зустрічі між клубами "Ліверпуль" переміг з рахунком 2:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в третьому турі Ліги чемпіонів англійці на виїзді розгромили "Аталанту" з рахунком 5:0.