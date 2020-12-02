Матч Кубку України з футболу завершився грандіозною сенсацією

Фіналіст торішнього розіграшу Кубку України з футболу полтавська "Ворскла" сенсаційно вилетіла в 1/8 фіналу нинішнього розіграшу.

Підопічні Юрія Максимова на полі рідного стадіону ім. Бутовського несподівано поступилися клубу з Першої ліги. Зустріч проти "Агробізнесу" з міста Волочиськ Хмельницької області завершилася з рахунком 0:1.

Долю матчу вирішив влучний удар Руслана Черненка на 25-й хвилині. 28-річний хавбек точним ударом зі штрафного із 17 метрів відправив м'яч чітко у ворота Різника.

"Агробізнес" – "Ворскла" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 25 Черненко

Агробізнес: Мозіль, Юхимович, Дідик, Когут Микола, Курило, Груша, Семенець, Думанюк, Когут Іван, Черненко, Романюк.

Ворскла: Резник, Сапай, Ндіайе, Яворський, Пердута, Якубу, Пуцлін, Скляр, Степанюк, Пешич, Васін

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня "Ворскла" вдруге в історії вийшла у фінал КУ, де в драматичному матчі програло київському "Динамо".

Основний і додатковий час матчу на харківському ОСК "Металіст" завершилася з рахунком 1:1, а в серії післяматчевих 11-метрових ударів більш вдалими були кияни (8:7).