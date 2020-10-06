Матч Франція – Україна під загрозою зриву

Збірна України продовжує підготовку до товариського матчу проти Франції, який заплановано на середу, 7 жовтня, незважаючи на коронавірус у воротарів Андрія Луніна і Юрія Паньківа та шеф-кухаря Любомира Тошича.

Як повідомляється на сайті телеканалів "Футбол 1/2/3", в національній команді не розглядають варіант зі скасуванням поєдинку. Графік підготовки до спарингу з французами поки залишається незмінним.

"Загроза спарингу проти Франції? У збірної залишився один голкіпер – Георгій Бущан. Ситуація поки така. Водночас у національній команді не розглядають варіант зі скасуванням матчу. Поки графік збірної не змінюється. Єдине, що може змінитися – можлива доздача тестів. Розглядається варіант, що ті гравці, які вчора не здавали тести, тобто гравці, які прибули з України – мова про київських "динамівців", можливо підуть з усією командою на повторне тестування", – розповів кореспондент Віталій Плецан.

Відзначається, що нападник Роман Яремчук здав тест на коронавірус вранці у вівторок, 6 жовтня. Його результат іще невідомий.

"Збірна України в очікуванні ще одного тесту. Роман Яремчук учора прибув до табору збірної. Він не встиг пройти тестування разом з іншими. Він пройшов тест на Covid-19 сьогодні вранці. Відповідно, його результат буде відомий сьогодні ввечері. Тому маємо ще одну інтригу – чекаємо на результат тесту Романа Яремчука", – додав Плецан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар збірної України Максим Бецко прокоментував ситуацію з коронавірусом у команді.