Розгромна перемога "Динамо" над "Атлетіко" (3:0) у фіналі Кубка кубків – 1986 увійшла в топ-50 кращих матчів в історії футболу.

Динамо - Атлетіко Marca

Поєдинок у Ліоні відбувся 34 роки тому – 2 травня 1986 року.

На 4-й хвилині Олександр Заваров відкрив рахунок, на 85-й Олег Блохін подвоїв перевагу, а через дві хвилини Вадим Євтушенко встановив фінальний результат.

"Незважаючи на те, два голи були забиті в кінцівці, не було відчуття, що доля зустрічі повинна вирiшитись на останніх хвилинах. Київське "Динамо" повністю перевершувало "Атлетіко" Мадрид, який не знав, як грати в цьому фіналі. Хесус Ландабуру, да Сілва і Кіке відчували себе безпорадними перед командою Лобановського і тією перевагою, яку вона демонструвала", – пишуть журналісти Marca.

Газетні заголовки на наступний день після матчу Marca

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні минулого року Валерій Лобановський посів третє місце в рейтингу топ-12 кращих тренерів, яким так і не вдалося виграти Лігу чемпіонів.

Крім того, Валерій Васильович розташувався на шостому рядку в топ-10 рейтингу найкращих клубних тренерів в історії футболу за версією авторитетного журналу France Football.

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