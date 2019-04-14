Матч чемпіонату України завершився смертельною трагедією

Трагічний інцидент стався на матчі Другої ліги "Кремінь" - "Нікополь". У кінцівці поєдинку за рахунку 3:2 не витримало серце одного з уболівальників.

Дідусеві, який палко вболівав за кременчуцьку команду стало погано і він втратив свідомість. Медики відразу почали надавати першу допомогу, навіть після закінчення матчу, проте всі реанімаційні заходи успіху не мали.

Як повідомляє Телеграф, від чоловіка лікарі не відходили більше 20 хвилин. Незважаючи на старання медиків, врятувати літнього фаната не вдалося.

telegraf.in.ua

telegraf.in.ua

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