Матч "Барселона" – "Динамо" в ЛЧ під загрозою зриву: спортивні підсумки 2 листопада
Матч київського "Динамо" і каталонської "Барселони" у Лізі чемпіонів можуть перенести, а УЄФА розглядати можливість проведення Євро-2020 в Росії.
Крім того, промоутер Едді Хірн з насмішкою висловився про Олександра Усика.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 2 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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