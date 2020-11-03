Матч 'Барселона' – 'Динамо' в ЛЧ під загрозою зриву: спортивні підсумки 2 листопада

Матч київського "Динамо" і каталонської "Барселони" у Лізі чемпіонів можуть перенести, а УЄФА розглядати можливість проведення Євро-2020 в Росії.

Крім того, промоутер Едді Хірн з насмішкою висловився про Олександра Усика.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 2 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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