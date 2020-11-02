Матч "Барселона" – "Динамо" можуть перенести – ЗМІ

Матч третього туру Ліги чемпіонів між "Барселоною" та "Динамо" можуть перенести через спалах коронавірусу в київському клубі.

Як повідомляє видання El Mundo Deportivo, Мірча Луческу взяв до Іспанії 19 футболістів, 13 з яких було заявлено на турнір за списком А. Це мінімально допустима кількість гравців, потрібна для того, щоб поєдинок відбувся.

Згідно з медичним протоколом УЄФА, у разі виявлення COVID-19 у одного з них, матч доведеться переносити. Футболісти "Динамо" здадуть нові тести у вівторок, 3 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кияни втратили 12 гравців перед виїзною зустріччю з "Барселоною". Мірчі Луческу довелося дозаявити на поєдинок молодих голкіперів. Матч заплановано на середу, 4 листопада.