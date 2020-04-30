Головна Новини
30 квітня • оновлено в 21:36
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Масова ДТП з Аміром Натхо в Росії потрапила на відео

1.7т
Читати матеріал російською

Російський футболіст Амір Натхо став учасником масової ДТП в Краснодарі.

За інформацією видання "Нова Кубань" Натхо перебував у BMW, яким керував колишній гравець майкопської "Дружби" Алан Хакон. На автомобілі були підроблені номери.

Відзначається, що машина виїхала на зустрічну смугу, після чого за порушниками погналася поліція. Водій намагався втекти від поліцейських і в результаті потрапив в аварію за участю ще двох машин. Хакон і Натхо були затримані.

23-річний Натхо виступає в чемпіонаті Естонії за "Німме". У 2014 році він грав за юнацьку команду "Барселони", після чого був переведений у молодіжний склад клубу – "Барселону Б". Спортсмен є двоюрідним братом колишнього гравця московського ЦСКА і збірної Ізраїлю Бібраса Натхо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий англійський футболіст влаштував ДТП після вечірки, порушивши карантин. Капітан англійського клубу "Астон Вілла" Джек Гріліш розбив свій Range Rover.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – 228 тисяч.

  • Ляшко заявив, що Україна вийшла на плато по COVID-19, прогноз оптимістичний.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

  • Вчені озвучили смертельну небезпеку нових ліків від COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Динамо Минск
VS
Слуцк
Победа Динамо Минск
1.70 Сделать ставку
Рух
VS
Городея
Тотал меньше 2
1.70 Сделать ставку
Минск
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
2.04 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Энергетик-БГУ
Инд. тотал Энергетика-БГУ больше 1
1.86 Сделать ставку
Bad News Bears
VS
MIBR
Победа Bad News Bears с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Envy
Тотал меньше 25,5 раундов на первой карте
1.75 Сделать ставку
ENCE
VS
Complexity
Победа Complexity
1.75 Сделать ставку
fnatic
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в +1,5 карты
1.80 Сделать ставку
Dignitas
VS
Team Vitality
Победа Dignitas с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
North
VS
Godsent
Тотал больше 2,5 карт
1.97 Сделать ставку