Російський футболіст Амір Натхо став учасником масової ДТП в Краснодарі.

За інформацією видання "Нова Кубань" Натхо перебував у BMW, яким керував колишній гравець майкопської "Дружби" Алан Хакон. На автомобілі були підроблені номери.

Відзначається, що машина виїхала на зустрічну смугу, після чого за порушниками погналася поліція. Водій намагався втекти від поліцейських і в результаті потрапив в аварію за участю ще двох машин. Хакон і Натхо були затримані.

23-річний Натхо виступає в чемпіонаті Естонії за "Німме". У 2014 році він грав за юнацьку команду "Барселони", після чого був переведений у молодіжний склад клубу – "Барселону Б". Спортсмен є двоюрідним братом колишнього гравця московського ЦСКА і збірної Ізраїлю Бібраса Натхо.

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