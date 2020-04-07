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7 квітня • оновлено в 13:28
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"Марселю" порадили купити Андрія Луніна

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Французький журналіст Мурад Артс пропонує замінити багаторічного голкіпера "Марселя" Стіва Манданда, якому нещодавно виповнилося 35, українцем Андрієм Луніним з мадридського "Реала".

"Він приголомшливо виступав в Лізі Європи в складі луганської "Зорі". У мадридському "Реалі" він на полі не з'являється. Лунін відмінно грає ногами. Він високий, тому прекрасно показує себе на лінії воріт. У нього багато хороших воротарських якостей", – цитує слова Артса Footradio.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Він також вважає, що наш співвітчизник припустився великої помилки, перейшовши в "Реал", оскільки тепер змушений поневірятися по орендах.

"Я думаю, що він зробив помилку, перейшовши в "Реал". Він постійно змушений грати в оренді, а в Мадриді йому доведеться сидіти на лавці запасних. Луніну всього 21 рік. Якщо нам вдасться його придбати, то він стане основним голкіпером "Марселя" на наступні 10 років", – додав журналіст.

Відзначимо, що перед припиненням нинішнього сезону через пандемію коронавірусу "Марсель" знаходився на другому місці у французькій Лізі 1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники мадридського "Реала" закликали повернути Андрія Луніна з оренди в літнє міжсезоння.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Андрiй Лунiн
Теги
ФК Марсель Реал Мадрид
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