Марокко - Іран: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Команда Марокко зіграє зі збірною Ірану в першому турі групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018 року. Поєдинок квартету В пройде на стадіоні "Санкт-Петербург Арена" в п'ятницю, 15 червня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Марокко - Іран. Початок гри - о 18:00 за київським часом.

Обидві команди мають мінімальні шанси на вихід в плей-офф, адже їх суперниками є імениті Португалія та Іспанія. Проте, марокканці мають досить непоганий склад, і можуть піднести сюрприз. Поєдинок цікавий ще й тим, що його буде обслуговувати скандальний російський рефері Сергій Карасьов.

ЧС-2018. Група В. 1-й тур

Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург Арена"

Головний арбітр: Сергій Карасьов (Росія)

Марокко - Іран - 0:0

Марокко (орієнтовний склад): Мохамед - Мендільо, Бенатія, Саісс, Хакимі - Ель-Ахмаді, Буссуфа, Юнес Беланда, Зіеш, Амбрабат - Бутаіб

Іран (орієнтовний склад): Бейранванд - Мохаммаді, Пураліганджі, Чешме, Монтазері - Шоджаей, Ехсан Хаджсафі, Ебрахімі - Амірі, Сердар Азмун, Аліреза Джаханбахш

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0. МАТЧ НЕ РОЗПОЧАВСЯ.

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