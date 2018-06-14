Марокко - Іран: де дивитися, прогноз на матч ЧС-2018

У Санкт-Петербурзі в п'ятницю, 15 червня, пройде матч першого туру групи В чемпіонату світу з футболу 2018 року, в якому зіграють збірні Ірану і Марокко. Зустріч відбудеться на стадіоні місцевого "Зеніта". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Марокко - Іран. Початок зустрічі - о 18:00 за київським часом.

Побачити поєдинок в прямому ефірі можна буде на телеканалі "Інтер". Крім того, трансляцію з Санкт-Петербурга запланували у своїй сітці російський мовник "Матч ТВ" і білоруський "Білорусь 5".

Фаворитом поєдинку вважається африканська команда. Ставки на перемогу Марокко приймаються з коефіцієнтом 2,25. Нічия оцінюється котируванням 2,87. А показники на успіх іранців досягають рівня 3,70.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурзі виник скандал напередодні старту чемпіонату світу з футболу.