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Маркевич про Суперкубок "Шахтар" – "Динамо": виставковий матч, перемога ролі не грає

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
1,6 т.
Мирон Маркевич

Мирон Маркевич поділився очікуваннями від Суперкубку. footballua.tv

Поєдинок за Суперкубок України між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" буде нагадувати спаринг з підвищеною відповідальністю.

Таку думку в інтерв'ю каналу "Футбол 1" висловив легендарний український тренер Мирон Маркевич.

"Ми побачимо абсолютно виставковий матч – товариську гру з посиленою відповідальністю. Нічого особливого і надзвичайного від цієї гри не чекаю. Вболівальникам – це цікаво, все ж, це перший матч Луческу з "Динамо" проти "Шахтаря", але для мене – це товариський матч. Головне, як команди пройдуть в єврокубки, а перемога в Суперкубку ролі не грає", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс не вважає матч з "Шахтарем" за Суперкубок України важливим у сезоні.

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