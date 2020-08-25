Маркевич про Суперкубок "Шахтар" – "Динамо": виставковий матч, перемога ролі не грає

Поєдинок за Суперкубок України між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" буде нагадувати спаринг з підвищеною відповідальністю.

Таку думку в інтерв'ю каналу "Футбол 1" висловив легендарний український тренер Мирон Маркевич.

"Ми побачимо абсолютно виставковий матч – товариську гру з посиленою відповідальністю. Нічого особливого і надзвичайного від цієї гри не чекаю. Вболівальникам – це цікаво, все ж, це перший матч Луческу з "Динамо" проти "Шахтаря", але для мене – це товариський матч. Головне, як команди пройдуть в єврокубки, а перемога в Суперкубку ролі не грає", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс не вважає матч з "Шахтарем" за Суперкубок України важливим у сезоні.

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