Маркевич пожертвував тисячі доларів військовому госпіталю

Колишній наставник "Металіста", "Дніпра" і збірної України Мирон Маркевич пожертвував 10 тисяч доларів Київському військовому госпіталю, повідомив відомий український автогонщик Олексій Мочанов.

"Мирон Богданович – реальна людина-легенда, безмірно шановний фахівець. Тато. Зв'язався зі мною безпосередньо по старій дружбі. Запитав, що потрібно Київському військовому госпіталю. Я зістикував з першими, головними і компетентними, і практично відразу госпіталь на цi кошти закупив необхідне і важливе. Спасибі, Богданичу. Все в роботі, в потрібному місці і в потрібний час. Бути добру", - написав Мочанов у себе в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маркевич відверто висловився про Зеленський, заявивши, що ще рано оцінювати результати роботи нашої влади.

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