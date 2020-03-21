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21 березня • оновлено в 14:18
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Маркевич пожертвував тисячі доларів військовому госпіталю

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Колишній наставник "Металіста", "Дніпра" і збірної України Мирон Маркевич пожертвував 10 тисяч доларів Київському військовому госпіталю, повідомив відомий український автогонщик Олексій Мочанов.

"Мирон Богданович – реальна людина-легенда, безмірно шановний фахівець. Тато. Зв'язався зі мною безпосередньо по старій дружбі. Запитав, що потрібно Київському військовому госпіталю. Я зістикував з першими, головними і компетентними, і практично відразу госпіталь на цi кошти закупив необхідне і важливе. Спасибі, Богданичу. Все в роботі, в потрібному місці і в потрібний час. Бути добру", - написав Мочанов у себе в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маркевич відверто висловився про Зеленський, заявивши, що ще рано оцінювати результати роботи нашої влади.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олексій Мочанов Мирон Маркевич
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А шо, государство обеспечить карателей всем необходимым не может?
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