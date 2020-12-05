"Динамо" без видаленого голкіпера обіграло "Маріуполь" в УПЛ

Київське "Динамо" в центральній грі 12-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі в меншості обіграло ФК "Маріуполь".

Номінально гостьова для "біло-синіх" зустріч на столичному стадіоні ім. Лобановського завершилася з рахунком 1:2.

Віцечемпіони України впевнено почали матч і вже на 6-й хвилині забили перший гол. Сидорчук віддав пас в штрафну, де Гармаш розібрався з Кудриком, і з гострого кута відправив м'яч у порожні ворота.

Здобувши ранню перевагу, підопічні Луческу перейшли до позиційного нападу, контролюючи гру. "Динамо" намагалося високо пресингувати, але футболісти "Маріуполя" легко йшли від тиску.

Ключовий момент у матчі стався на 39-й хвилині, коли Горбунов вибіг один на один з Нещеретом. 18-річний голкіпер за межами штрафного майданчика спробував вибити м'яч, але не встиг, зачепивши хавбека "Маріуполя". Головний арбітр Андрій Коваленко без сумніву показав червону картку.

Бущан замінив Гармаша, але небезпечний штрафний з 20 метрів прийшовся в стінку.

Після перерви "Маріуполь" спробував скористатися чисельною перевагою, але на довго сил азовців не вистачило. Ближче до кінця матчу атаки киян ставали все небезпечніше і небезпечніше.

Гравці столичного клубу просто розривали оборону гостей і на 78-й хвилині забили другий гол. Андрієвський зробив шикарний закид на де Піну. Уругваєць в один дотик переправив уздовж воротарського, де Циганков замкнув в порожній кут – 0:2.

Крапку в матчі на 95-й хвилині поставив Топалов.

"Маріуполь" – "Динамо" 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 6 Гармаш, 0:2 – 77 Циганков, 1:2 – 90 Топалов.

Маріуполь – Кудрик, Муравський, Стасюк, Доброхотов, Петерман, Горбунов, Очеретько, Топалов, Мишнєв, Чоботенко, Сікан (Кулаков, 50).

Динамо – Нещерет, Караваєв, Кендзьора, Миколенко, Попов, де Пена (Родрігес, 89), Шапаренко (Шепелєв, 81), Циганков, Андрієвський, Гармаш (Бущан, 42), Супряга (Вербич, 81).

Попередження: Сікан (16), Петерман (49), Мишнєв (50), Доброхотов (64).

Вилучення: Нещерет (39).

Турнірна таблиця

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій попередній поєдинок столичні футболісти провели в Лізі чемпіонів, з великим рахунком поступившись "Ювентусу".