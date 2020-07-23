Маріка сказав, що станеться з фанатами "Шахтаря" після призначення Луческу в "Динамо"

Відомий румунський форвард Чипріан Маріка, який виступав за донецький "Шахтар" з 2004 по 2007 рік, прокоментував призначення Мірчі Луческу на пост головного тренера київського "Динамо".

За словами колишнього футболіста, він дуже здивований такому повороту в кар'єрі фахівця, з яким він перетнувся в "Шахтарi".

"Суперництво між "Динамо" і "Шахтарем" зазвичай було дуже серйозним. Містер любить випробування, адже це траплялося з ним і раніше, вірно? (Луческу в 2002 році перейшов з "Галатасарая" в "Бешикташ"). Вочевидь, таке рішення серйозно зачепить почуття фанатів "Шахтаря". Вони явно не зможуть переварити це призначення, адже Мірча створив історію донецького клубу", – сказав Маріка в інтерв'ю mediafax.ro.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

Відразу після презентації Луческу прокоментував своє призначення на пост тренера "Динамо".

Пізніше ЗМІ повідомили, скільки румун отримуватиме в київській команді.