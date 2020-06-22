Марадона забив гол "рукою Бога" та вивів Аргентину в півфінал ЧС-1986: як це було

Дієго Марадона в матчі проти Англії на ЧС -1986

22 червня 1986 року Дієго Марадона забив два легендарних голи у ворота Англії в чвертьфіналі ЧС-1986 і вивів збірну Аргентини в півфінал турніру.

На 51-й хвилині поєдинку він забив "рукою Бога". Футболіст віддав пас на партнера і побіг до штрафного майданчика суперника, де випередив голкіпера, що вийшов із воріт, і відправив м'яч у сітку лівою рукою. Головний арбітр матчу цього не помітив, залишивши без уваги всі апеляції англійців.

Ще через три хвилини Марадона подвоїв перевагу своєї команди, забивши ще один легендарний гол – "гол сторіччя". Він підхопив м'яч на своїй половині поля, обіграв на своєму шляху п'ятьох суперників, включаючи голкіпера, і вразив порожні ворота.

Англія відповіла голом Гарі Лінекера на 80-й хвилині, але це не допомогло їй уникнути поразки. Перемігши Бельгію і ФРН, аргентинці згодом стали чемпіонами світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 червня виповнилося 44 роки найбільш відомому пенальті в історії футболу.