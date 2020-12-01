Марадона отримав травму голови за тиждень до смерті

Михайло Морозов Футбол 12:44, 1.12.2020

Легендарний футболіст Дієго Марадона, який помер в середу, 25 листопада, отримав серйозну травму голови за тиждень до цієї події.

Як повідомляє видання Marca, співмешканець колишньої коханки аргентинця Маріо Бодрі заявив, що смерті Марадони можна було уникнути. За його словами, раніше Дієго впав з ліжка і врізався в стіну, але ніхто не перевірив його стан здоров'я після удару.

"Смерті Марадони можна було уникнути. Леопольдо Луке (лікар аргентинця – Ред.) – хороша людина, але якщо дати п'ятирічній дитині найкращий автомобіль Ferrari в світі, то вона його розіб'є. Кілька днів тому Дієго впав з ліжка і вдарився об стіну правою частиною голови. Після цього ніхто не зробив йому жодних аналізів", – розповів Бодрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луке розридався під час інтерв'ю, коментуючи звинувачення в причетності до смерті легендарного футболіста.

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