Марадона може очолити збірну Іспанії: ЗМІ назвали умову

Легендарний футболіст, а нині тренер "Хімнасії" з Ла-Плати Дієго Марадона може стати головним тренером збірної Іспанії в разі перемоги колишнього тренера та гравця Антоніо Торреса на виборах президента Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF).

Як повідомляє видання Infobae.com, кандидат на пост глави RFEF запропонував Марадоні контракт, за умовами якого аргентинець буде керувати національною командою на Євро-2020 і чемпіонаті світу-2022 і повинен вивести її в фінал турніру. Чинна угода "Хімнасії" з Марадоною закінчується через 18 місяців.

Суперником Торреса на виборах є нинішній президент організації Луїс Рубіалес.

Відзначимо, що у Дієго вже був досвід роботи з національною командою. Він вивів збірну Аргентини на ЧС-2010 і дійшов з нею до чвертьфіналу, програвши німцям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марадону зловили за вживанням невідомої, але підозрілої речовини прямо під час матчу.