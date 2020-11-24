"МанСіті" придумав спеціальний 10-річний план для підписання Мессі

"Манчестер Сіті" придумав спеціальний 10-річний план, щоб переконати зірку "Барселони" Ліонеля Мессі підписати попередній контракт з командою в зимове трансферне вікно.

Угода аргентинця з каталонцями діє до літа 2021 року. Уже в січні він може домовитися про перехід у новий клуб і поповнити його склад після закінчення сезону 2020/21.

Як повідомляє видання The Times, недавнє продовження контракту з головним тренером "Манчестер Сіті" Пепом Гвардіолою на два роки є першим пунктом плану "городян". Відзначається, що іспанський фахівець і Мессі раніше успішно співпрацювали в "Барселоні".

Погравши за "МанСіті", аргентинець може продовжити свою кар'єру в одному з інших клубів, що належать компанії City Football Group (CFG). Зокрема, вона володіє командами "Мельбурн Сіті" з Австралії, "Йокогама Марінос" з Японії, "Нью-Йорк Сіті" з США та іншими.

Після закінчення футбольної кар'єри Мессі може стати офіційним представником організації CFG.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Барселоні" засмутилися через те, що Ліонель залишився в клубі влітку 2020 року.