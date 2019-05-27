"Манчестер Сіті" хоче купити захисника "Динамо"

Захисник збірної України та клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко проговорився, що англійці уважно стежать за грою молодих футболістів столичного "Динамо" і заявив, що один із київських гравців незабаром може стати його одноклубником.

"Стежу за "Динамо", адже це головний конкурент "Шахтаря". Радує, що грає багато своїх вихованців. Хлопці ростуть. Відкрию секрет: нещодавно асистент Пепа Гвардіоли Мікель Артета цікавився моєю думкою щодо одного гравця "Динамо". І врешті-решт сказав, що йому треба їхати з цього чемпіонату. І так, це дійсно мій конкурент за позицією", — поділився інформацією Олександр Зінченко в програмі "Великий футбол".

Олександр Зінченко

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Оскільки Олександр Зінченко грає у "Манчестер Сіті" на позиції лівого захисника, то можна припустити, що йдеться про трьох футболістів, які виступають у київському "Динамо" на цій позиції — Віталія Миколенка, Йосипа Піваріча і Сідклея.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став автором історичного досягнення для українських футболістів.

Основний лівий захисник "городян" вдруге в кар'єрі став чемпіоном Англії, що раніше не вдавалося нікому з наших співвітчизників. Єдиним гравцем із України, кому підкорялося найвище досягнення в Прем'єр-лізі, був легендарний динамівець Олег Лужний. Він ставав переможцем англійської першості у складі лондонського "Арсеналу" в розіграші 2001/2002.

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