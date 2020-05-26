"Манчестер Юнайтед" зробив легендарний камбек у фіналі ЛЧ: як це було 21 рік тому

26 травня 1999 року "Манчестер Юнайтед" зробив легендарний камбек у фіналі Ліги чемпіонів проти "Баварії".

Мюнхенський клуб відкрив рахунок на самому початку матчу, коли Маріо Баслеру вдалося вразити ворота Петера Шмейхеля хитрим ударом зі штрафного – норвежець не бачив траєкторію польоту м'яча. Команди обмінювалися моментами, але більш небезпечними нагодами запам'яталися гравці "Баварії", які двічі перевірили на міцність каркас воріт англійців.

"Манчестер Юнайтед" святкує перемогу в Лізі чемпіонів 1998/99

Йшли останні хвилини зустрічі і здавалося, що мюнхенці доведуть справу до перемоги, але два голи "Манчестер Юнайтед" після кутових у доданий арбітром час перевернули все з ніг на голову. Варто відзначити, що і Тедді Шерінгем, і Уле Гуннар Сульшер, які відзначилися забитими м'ячами, з'явилися на полі з лави запасних.

Нагадаємо, що в півфіналі Ліги чемпіонів 1998/99 "Баварія" обіграла київське "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня 2005 року "Ліверпуль" неймовірним чином відігрався у фінальному поєдинку проти "Мілана", за який тоді виступав українець Андрій Шевченко.