Головна Новини
26 травня • оновлено в 14:32
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Манчестер Юнайтед" зробив легендарний камбек у фіналі ЛЧ: як це було 21 рік тому

1.1т
Читати матеріал російською

26 травня 1999 року "Манчестер Юнайтед" зробив легендарний камбек у фіналі Ліги чемпіонів проти "Баварії".

Мюнхенський клуб відкрив рахунок на самому початку матчу, коли Маріо Баслеру вдалося вразити ворота Петера Шмейхеля хитрим ударом зі штрафного – норвежець не бачив траєкторію польоту м'яча. Команди обмінювалися моментами, але більш небезпечними нагодами запам'яталися гравці "Баварії", які двічі перевірили на міцність каркас воріт англійців.

"Манчестер Юнайтед" святкує перемогу в Лізі чемпіонів 1998/99

"Манчестер Юнайтед" святкує перемогу в Лізі чемпіонів 1998/99

Йшли останні хвилини зустрічі і здавалося, що мюнхенці доведуть справу до перемоги, але два голи "Манчестер Юнайтед" після кутових у доданий арбітром час перевернули все з ніг на голову. Варто відзначити, що і Тедді Шерінгем, і Уле Гуннар Сульшер, які відзначилися забитими м'ячами, з'явилися на полі з лави запасних.

Нагадаємо, що в півфіналі Ліги чемпіонів 1998/99 "Баварія" обіграла київське "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня 2005 року "Ліверпуль" неймовірним чином відігрався у фінальному поєдинку проти "Мілана", за який тоді виступав українець Андрій Шевченко.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ліга чемпіонів
Теги
ФК Баварія ФК Манчестер Юнайтед
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 584.

    Вилікувалися: 7575. Померли: 644.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 347 тисяч.

  • Ляшко назвав дві умови, за яких Україна уникне другої хвилі COVID-19.

  • Названа хвороба, яка підвищує ризик смерті від коронавірусу.

  • Вчені з'ясували, наскільки небезпечні мутації коронавірусу.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Лейпциг
VS
Герта
Тотал больше 3.5
2.05 Сделать ставку
Аугсбург
VS
Падерборн
Инд. тотал Падерборна больше 1
1.85 Сделать ставку
Унион
VS
Майнц
Тотал больше 2.5
1.85 Сделать ставку
Фортуна
VS
Шальке
Обе забьют
1.77 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Кельн
Победа Кельна с форой (0)
2.07 Сделать ставку
Ганновер
VS
Карлсруэ
Победа Ганновера
1.84 Сделать ставку
HAVU
VS
Gambit Youngsters
Победа HAVU
1.65 Сделать ставку
Syman
VS
Nemiga
Победа Nemiga
1.55 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в +1,5 карты
1.75 Сделать ставку
Gambit Youngsters
VS
pro100
Победа Gambit Youngsters с форой в -1,5 карты
2,70 Сделать ставку