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"Манчестер Юнайтед" знищив "Челсі" в матчі туру АПЛ

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У 1-му турі англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" розгромив "Челсі", який проводив перший матч під керівництвом Френка Лемпарда.

Поєдинок на легендарному "Олд Траффорд" завершився з рахунком 4:0.

Ключові події відбулися в другому таймі. Завдяки феноменальним передача Поля Погба Марк Решфорд і Антоні Марсьяль з інтервалом у дві хвилини забили два голи. Ще одним м'ячем відзначився дебютант команди Деніел Джеймс.

Ця перемога дозволила МЮ вийти на друге місце. Підопічні Cульшера поступаються "Манчестер Сіті" лише за різницею голів – "городяни" забили на м'яч більше.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися всі голи поєдинку.

"Манчестер Юнайтед" – "Челсі" 4: 0 (1:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 18, пенальті Решфорд, 2:0 – 65 Марсьяль, 3:0 – 67 Решфорд, 4:0 – 81 Джеймс.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Лінделеф, Уан-Біссака, Магуайр, Шоу, Погба, Лингард (Мата, 86), Мактоміні, Перейра (Джеймс, 74), Марсьяль, Решфорд (Грінвуд, 86).

Челсі – Аррісабалага, Аспілікуета, Зума, Емерсон, Крістенсен, Маунт, Барклі (Пулішіч, 58), Жоржина (Канте, 73), Ковачич, Педро, Абрахам (Жиру, 66).

Попередження: Зума (36), Лингард (48), Жоржина (52), Абрахам (57), Лінделеф (69), Марсьяль (80), Канте (90).

МЮ - Челсі

МЮ - Челсі

МЮ - Челсі

МЮ - Челсі

МЮ - Челсі

МЮ - Челсі

МЮ - Челсі

МЮ - Челсі

МЮ - Челсі

МЮ - Челсі

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Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія великий Манчестер
Теги
ФК Манчестер Юнайтед ФК Челсі
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