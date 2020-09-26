"Манчестер Юнайтед" здобув перемогу в найнеймовірнішiй розв'язцi сезону. Відео

"Манчестер Юнайтед" в третьому турі чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі здобув неймовірну перемогу на виїзді.

Матч проти "Брайтона" завершився з рахунком 3:2, при цьому господарі зрівняли рахунок на 5-й доданій хвилині, а на 7-й доданій хвилині арбітр Кріс Кавана дав фінальний свисток.

Незважаючи на формальне закінчення зустрічі, рефері вирішив переглянути момент з попаданням м'яча в руку гравцеві "Брайтона" у штрафному майданчику. Після допомоги VAR Кавана призначив пенальті, який на 10-й доданій хвилині реалізував Бруну Фернандеш.

"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" 2:3 (1:1, 1:2)

Голи: 1:0 – 40, пенальті Мопе, 1:1 – 43, автогол Данк, 1:2 – 55 Решфорд, 2:2 – 90 Марч, 2:3 – 90, пенальті Бруну Фернандеш.

Брайтон – Райан, Уебстер, Данк, Уайт, Лемпті, Лаллана (Гросс, 75), Марч, Альсате, Троссард, Мопе, Конноллі (Аліреза Джаханбахш, 75).

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Уан-Біссака, Шоу, Лінделеф, Магуайр, Погба (Фред, 65), Бруну Фернандеш, Матіч, Марсьяль (ван де Бек, 90), Грінвуд (Байї, 83), Решфорд.

Попередження: Бруну Фернандеш (22), Матіч (41), Троссард (42), Уайт (74), Данк (83), Аліреза Джаханбахш (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Манчестер Юнайтед" може посилитися футболістом київського "Динамо" і збірної України Віталієм Миколенко,