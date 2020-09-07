"Манчестер Юнайтед" зацікавився гравцем "Динамо" – ЗМІ

"Манчестер Юнайтед" проявляє інтерес до захисника "Динамо" Віталія Миколенка.

Як повідомляє видання Manchester Evening News, українець, який провів вісім поєдинків за національну збірну і є одним із лідерів киян, справив хороше враження на скаутів англійського гранда. Іншим претендентом на місце нового лівого захисника "Манчестер Юнайтед" вважається іспанець Серхіо Регілон, який належить "Реалу", але весь минулий сезон провів у "Севільї" та допоміг їй виграти Лігу Європи.

У сезоні 2019/20 Миколенко взяв участь у 36 матчах за "Динамо" у всіх турнірах, забивши чотири голи та віддавши сім результативних передач. Його вартість за версією Transfermarkt становить 13 мільйонів євро, а контракт із київським клубом діє до літа 2023 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ЗМІ, "Динамо" веде переговори про перехід нападника Владислава Супряги в італійську "Болонью".