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Гості вийшли вперед! Манчестер Юнайтед — Ювентус: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

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"Манчестер Юнайтед" і "Ювентус" у вівторок, 23 жовтня, провели один з найбільш очікуваних матчів групового турніру Ліги чемпіонів . Команди зіграли на полі легендарного стадіону "Олд Траффорд". OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Манчестер Юнайтед - Ювентус (зустріч почалася о 22:00 за київським часом).

Головною фішкою поєдинку, безсумнівно, є повернення до Манчестера Кріштіану Роналду. Востаннє на поле домашньої арени МЮ португалець виходив у листопаді 2014 року у складі національної збірної у спарингу з Аргентиною.

А проти "Манчестер Юнайтед" зірка "Юве" зіграв на "Олд Траффорд" з мадридським "Реалом" у Лізі чемпіонів п'ять років тому, відзначившись голом, який не став святкувати. Тоді англійська публіка неймовірно вітала повернення колишнього футболіста "червоних дияволів".

Новини
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Ліга чемпіонів. 3-й тур
Група Н

Манчестер, стадіон "Олд Траффорд"
Головний арбітр: Мілорад Мажич (Сербія)

"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Ювентус" (Італія) - 0:1

Гол: Дібала (17)

"Манчестер Юнайтед" (4-2-3-1): Де Хеа - Янг, Лінделеф, Смоллінг, Шоу - Погба, Матіч - Решфорд, Мата, Марсьяль - Лукаку

Запасні: Ромеро (гк), Бейі, Перейра, Фред, Андер Еррера, Дарміан, Чон

"Ювентус" (4-3-3): Щенсни - Жоау Конселу, Бонуччі, К'єлліні, Алекс Сандро - Бентанкур, Пьянич, Матюїді - Роналду, Дібала, Куардадо

Запасні: Перін (гк), Де Шильйо, Бенатія, Дуглас Коста, Бардзальї, Кен, Бернардескі

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На цьому ми завершуємо онлайн-трасляцію центрального матчу ігрового дня ЛЧ. "Ювентус" перемагає "Манчестер Юнайтед", незважаючи на скромний рахунок подарувавши вболівальникам чудову гру. Спасибі, що були зOBOZREVATEL, і залишайтеся з нами!

Після трьох турів "Ювентус" - одноосібний і бесспрорний лідер своєї групи. МЮ ж поки другий, але все дуже хитке для англійців

Гості вийшли вперед! Манчестер Юнайтед — Ювентус: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Ювентус" монстр - 11 перемог в 12 матчах (при одній нічиїй) добваіть команда Макса Алегрі зі старту сезону! Нестримний "Юве"!

Статистика усього матчу

Гості вийшли вперед! Манчестер Юнайтед — Ювентус: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

90+3. ВСЕ, МАТЧ ЗАВЕРШЕНО. 1: 0 на користь "Ювентуса" на поле МЮ

90+3. Встигає до фінального свистка пробити по воротах Роналду - втік "Юве" в контратаку, і Кріштіану бив з лінії штрафного майданчика. Але удар на себе прийняв Лінделеф

90. Три хвилини додав рефері до основного часу

89. Не сильний дальній удар від Марсьяля - Щенсни на місці

84. Намагається врятувати МЮ положення, але дуже багато не виходить у "червоних дьяволова"

81. Зміцнює "Юве" захист - замість Куардадо виходить центрбек Бардзальї

78. Перша заміна в матчі - автора голу Дібалу міняє форвард Бернардескі

78. Жовту картку Янгу показує арбітр за зрив атаки

75. Погба! Дальній удар у виконанні француза, метрів з 20-ти - м'яч летить в штангу і відскакує в спину Щенсни, тільки післяцього залишаючи поле

72. Актівізіровлся МЮ у нас, але поки англійці грають явно гірше за суперника

70. Хороші ривки і відкривання в штрафну робить "Ювентус" - зовсім трохи не вистачає італійцям, щоб опинитися майже тет-а-тет з Де Хеа

64. Небезпечно забіг по правому флангу Конселу, але не зміг точно прострілити - Шоу блокував

62. Досить жорстка у нас гра в другому таймі

62. Два непоганих навісу від МЮ "Ювентус" витримав і не дав пробити по своїх воротах

60. Першу жовту картку за матч заробляє "Юве" - Матюїді за фол на Янгу

56. Непогано прокидав Мата в штрафну у дотик, але сильно і відпустив від себе м'яч іспанець

52. Ух, що робиться! Куардадо скинув Роналду під удар, той пробив метрів з 18-ти прямо в ближню "дев'ятку" - Де Хеа в стрибку тягне!

48. Марсьяль увірвався в штрафну, але Боннучі в ідеальному підкаті в останній момент вибив м'яч з-під ніг суперника

46. ДРУГИЙ ТАЙМ РОЗПОЧАВСЯ! При цьому деяку паузу почекали команди - один з футболістів МЮ із запізненням вийшов з роздягальні

Повертаються команди на поле - поки без замін (хоча МЮ явно треба щось міняти)

Статистика першого тайму. Всього 1 удар у МЮ в ствір воріт в першій половині домашнього матчу ЛЧ

Гості вийшли вперед! Манчестер Юнайтед — Ювентус: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

45. ВСЕ, ЗАВЕРШЕНО ПЕРШИЙ ТАЙМ. Нічого не став додавати арбітр до ігрового часу. 0:1 на табло - програє "Ман Юнайтед"

44. Ось так ось - освистуює трохи "Олд Траффорд" дії МЮ, будучи незадоволеним навіть звичайними помилками манкуніанців... Моуріньо ж поки незворушний

42. Дібала запускав обвідний удар метрів з 17-ти з лівої у дальній кут, але мимо

38. Ух, Де Хеа проявив себе! Спочатку голкіпер відбив удар зі штрафного від Роналду (правда, не зовсім вдало), а ось потім фантастично "на реакції" потягнув удар-добивання від Матюїді!

34. Загальна історія МЮ і "Юве" - не тільки Кріштіану Роналду

31. Пожвавилася гра раптово, по небезпечному моменту створили команди, але м'яч поки не йде в створ воріт

26. Не може відвоювати МЮ собі м'яч - "Ювентус" контролює гру і потроху атакує. Заплутують туринці суперника своїми переміщеннями в атаці і зміною позицій (особливо у виконанні Кріштіуану)

21. Відео голу Дібали в ворота "Ман Юнайтед"

20. Атакує далі "Ювентус" - прекрассний комбінацію розіграли італійці, метрів з 16-ти лівіше воріт пробивав Конселу, але Де Хеа врятував

17. ГОООЛ! Швидкий гол досить. Забиває "Юве" - Роналду подав справа, Куардадо не зміг пробити в дотик у ближньої штанги, але на добиванні вчасно опинився Дібала. Не забити було неможливо - 0:1

12. Справа був закид у штрафну на Дібалу, але нападник "Ювентуса" не зміг пробити головою

7. Відкривався на закид з глибини Роналду, але не зумів наздогнати м'яч - Смоллінг накриває португальця

6. Володіє м'ячем "Юве" на початку гри, грає уважно позиційно, але вичавити удар по воротах поки не може

3. Хах, весело починається матч. Перший штрафний у англійців, і на поле ... вибігає уболівальник. Чекає Мата у м'яча, поки стюарди виловлюють горе-фаната

МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ! "Манчестер Юнайтед" розвів м'яч з центру поля!

5 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Вийшли команди на поле і готуються почати матч. "Олд Траффорд" заповнений і перебуває в передчутті великого матчу.

15 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. "Олд Траффорд" в очікуванні битви

30 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Сьогоднішня гра - не просто матч Ліги чемпіонів, а й знакова гра для всього Манчестера. Через роки на "Олд Траффорд" повертається Кріштіану Роналду - зоряний португалець, який саме в складі "манкуніанців" знайшов свій зірковий статус і став світовою легендою.

Гості вийшли вперед! Манчестер Юнайтед — Ювентус: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

1 ГОДИНА ДО МАТЧУ. Стали відомі стартові склади на сьогоднішній супер-матч!

"Манчестер Юнайтед" (4-2-3-1): Де Хеа - Янг, Лінделеф, Смоллінг, Шоу - Погба, Матіч - Решфорд, Мата, Марсьяль - Лукаку

"Ювентус" (4-3-3): Щенсни - Жоау Конселем, Бонуччі, К'єлліні, Алекс Сандро - Бентанкур, Пьянич, Матюїді - Роналду, Диба, Куардадо

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду зробив офіційну заяву про скандал зі зґвалтуванням.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
АнгліяМанчестер
Об'єкти
ФК ЮвентусФК Манчестер Юнайтед
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