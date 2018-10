Гості вийшли вперед! Манчестер Юнайтед — Ювентус: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Манчестер Юнайтед" і "Ювентус" у вівторок, 23 жовтня, провели один з найбільш очікуваних матчів групового турніру Ліги чемпіонів . Команди зіграли на полі легендарного стадіону "Олд Траффорд". OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Манчестер Юнайтед - Ювентус (зустріч почалася о 22:00 за київським часом).

Головною фішкою поєдинку, безсумнівно, є повернення до Манчестера Кріштіану Роналду. Востаннє на поле домашньої арени МЮ португалець виходив у листопаді 2014 року у складі національної збірної у спарингу з Аргентиною.

А проти "Манчестер Юнайтед" зірка "Юве" зіграв на "Олд Траффорд" з мадридським "Реалом" у Лізі чемпіонів п'ять років тому, відзначившись голом, який не став святкувати. Тоді англійська публіка неймовірно вітала повернення колишнього футболіста "червоних дияволів".

"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Ювентус" (Італія) - 0:1

Гол: Дібала (17)

"Манчестер Юнайтед" (4-2-3-1): Де Хеа - Янг, Лінделеф, Смоллінг, Шоу - Погба, Матіч - Решфорд, Мата, Марсьяль - Лукаку

Запасні: Ромеро (гк), Бейі, Перейра, Фред, Андер Еррера, Дарміан, Чон

"Ювентус" (4-3-3): Щенсни - Жоау Конселу, Бонуччі, К'єлліні, Алекс Сандро - Бентанкур, Пьянич, Матюїді - Роналду, Дібала, Куардадо

Запасні: Перін (гк), Де Шильйо, Бенатія, Дуглас Коста, Бардзальї, Кен, Бернардескі

На цьому ми завершуємо онлайн-трасляцію центрального матчу ігрового дня ЛЧ. "Ювентус" перемагає "Манчестер Юнайтед", незважаючи на скромний рахунок подарувавши вболівальникам чудову гру. Спасибі, що були зOBOZREVATEL, і залишайтеся з нами!

Після трьох турів "Ювентус" - одноосібний і бесспрорний лідер своєї групи. МЮ ж поки другий, але все дуже хитке для англійців

"Ювентус" монстр - 11 перемог в 12 матчах (при одній нічиїй) добваіть команда Макса Алегрі зі старту сезону! Нестримний "Юве"!

Статистика усього матчу

90+3. ВСЕ, МАТЧ ЗАВЕРШЕНО. 1: 0 на користь "Ювентуса" на поле МЮ

90+3. Встигає до фінального свистка пробити по воротах Роналду - втік "Юве" в контратаку, і Кріштіану бив з лінії штрафного майданчика. Але удар на себе прийняв Лінделеф

90. Три хвилини додав рефері до основного часу

89. Не сильний дальній удар від Марсьяля - Щенсни на місці

84. Намагається врятувати МЮ положення, але дуже багато не виходить у "червоних дьяволова"

81. Зміцнює "Юве" захист - замість Куардадо виходить центрбек Бардзальї

78. Перша заміна в матчі - автора голу Дібалу міняє форвард Бернардескі

78. Жовту картку Янгу показує арбітр за зрив атаки

75. Погба! Дальній удар у виконанні француза, метрів з 20-ти - м'яч летить в штангу і відскакує в спину Щенсни, тільки післяцього залишаючи поле

72. Актівізіровлся МЮ у нас, але поки англійці грають явно гірше за суперника

70. Хороші ривки і відкривання в штрафну робить "Ювентус" - зовсім трохи не вистачає італійцям, щоб опинитися майже тет-а-тет з Де Хеа

64. Небезпечно забіг по правому флангу Конселу, але не зміг точно прострілити - Шоу блокував

62. Досить жорстка у нас гра в другому таймі

62. Два непоганих навісу від МЮ "Ювентус" витримав і не дав пробити по своїх воротах

60. Першу жовту картку за матч заробляє "Юве" - Матюїді за фол на Янгу

56. Непогано прокидав Мата в штрафну у дотик, але сильно і відпустив від себе м'яч іспанець

52. Ух, що робиться! Куардадо скинув Роналду під удар, той пробив метрів з 18-ти прямо в ближню "дев'ятку" - Де Хеа в стрибку тягне!

48. Марсьяль увірвався в штрафну, але Боннучі в ідеальному підкаті в останній момент вибив м'яч з-під ніг суперника

46. ДРУГИЙ ТАЙМ РОЗПОЧАВСЯ! При цьому деяку паузу почекали команди - один з футболістів МЮ із запізненням вийшов з роздягальні

Повертаються команди на поле - поки без замін (хоча МЮ явно треба щось міняти)

Статистика першого тайму. Всього 1 удар у МЮ в ствір воріт в першій половині домашнього матчу ЛЧ

45. ВСЕ, ЗАВЕРШЕНО ПЕРШИЙ ТАЙМ. Нічого не став додавати арбітр до ігрового часу. 0:1 на табло - програє "Ман Юнайтед"

44. Ось так ось - освистуює трохи "Олд Траффорд" дії МЮ, будучи незадоволеним навіть звичайними помилками манкуніанців... Моуріньо ж поки незворушний

42. Дібала запускав обвідний удар метрів з 17-ти з лівої у дальній кут, але мимо

38. Ух, Де Хеа проявив себе! Спочатку голкіпер відбив удар зі штрафного від Роналду (правда, не зовсім вдало), а ось потім фантастично "на реакції" потягнув удар-добивання від Матюїді!

34. Загальна історія МЮ і "Юве" - не тільки Кріштіану Роналду

