"Манчестер Юнайтед" і "Реал" зіграли один з найкращих матчів в історії ЛЧ: як це було

23 квітня 2003 року "Манчестер Юнайтед" і "Реал" порадували футбольних уболівальників неймовірним видовищем, забивши сім голів у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Перший поєдинок між командами закінчився домашньою перемогою мадридського клубу з рахунком 3:1, тому англійці з самого початку зустрічі пішли вперед, але першими забили гості. Той матч став бенефісом бразильця Роналдо, який тричі виводив "Реал" вперед, змушуючи "Манчестер Юнайтед" постійно відіграватися. Молодий Девід Бекхем все ж приніс перемогу англійській команді за п'ять хвилин до кінця, але для виходу в півфінал цього було недостатньо.

Роналдо і Клод Макелеле Спорт-Експрес

Варто відзначити, що після перегляду цього матчу російський олігарх Роман Абрамович вирішив купити лондонський "Челсі".

Нагадаємо, що Ліга чемпіонів 2002/03 стала тріумфальною для "Мілана", за який виступав Андрій Шевченко. У фіналі команда українця переграла "Ювентус" в серії пенальті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня 2009 року в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів між "Челсі" і "Ліверпулем" команди влаштували фантастичну перестрілку, закінчивши гру з підсумковим рахунком 4:4.