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"Манчестер Юнайтед" — "Барселона": онлайн-трансляція топ-матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

1.1тЧитати матеріал російською

Одразу після жеребкування 1/4 фіналу найтоповішим протистоянням стадії була визнана зустріч "Манчестер Юнайтед" та "Барселони".

Перший матч команд відбудеться в середу, 10 квітня, в Англії, де МЮ Уле-Гуннара Сульшера знову спробує здивувати світ. Але занадто мало вболівальників вірять, що тепер "манкуніанцям" доля посміхнеться так, як це було в дуелі з ПСЖ. Хоча "Червоні дияволи" вже і підправили ситуацію з травмованими гравцями, повертаючи склад до оптимального.

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"Барселона" ж, майже вирішивши завдання з чемпіонством в Іспанії, спокійно їде в Манчестер із розрахунком на прохід до півфіналу. "Барса" вже давненько не була у вирішальному матчі ЛЧ, і останні три поспіль трофеї "Реала" неабияк муляють каталонцям очі.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу в Манчестері, який почнеться о 22:00 за київським часом.

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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. 1/4 ФІНАЛУ

Манчестер (Англія). "Олд Траффорд". 22:00

Головний арбітр: Джанлука Роккі (Італія)

"Манчестер Юнайтед" (Англія) — "Барселона" (Іспанія)

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ

В Україні подивитися топ-матч 1/4 фіналу можна буде в прямому ефірі каналу "Футбол 2". Крім цього, трансляцію з Англії запланували російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2", а також білоруський "Білорусь 5".

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Ліонель МессіЛуїс СуаресУле Гуннар Сульшер
Місце
АнгліяМанчестер
Теги
ФК Манчестер ЮнайтедФК БарселонаПСЖРеал Мадрид
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