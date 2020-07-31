"Манчестер Сіті" звинуватили у брехні у справі щодо виключення команди з ЛЧ

Один з директорів "Манчестер Сіті" Саймон Пірс дав неправдиві свідчення під час розгляду апеляції клубу на рішення УЄФА відсторонити команду від єврокубків на два сезони.

Як повідомляє видання Der Spiegel, під час засідання в Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS) функціонер заявив, що не займався переказами спонсорських грошей, проте німецьке інформагентство знайшло докази, які спростовують ці слова. Видання показало електронне повідомлення Пірса головному операційному директору Etihad Пітеру Баумгартнеру від 16 грудня 2013 року, в якому він написав, що перерахував компанії 88,5 мільйонів фунтів стерлінгів і залишився винен ще 2,5 мільйона.

Etihad, Пірс і Баумгартнер поки ніяк не відреагували на прохання німецького інформагентства прокоментувати цей електронний лист. Відзначимо, що спочатку УЄФА почав розслідування щодо "Манчестер Сіті" саме після доказів, наданих Der Spiegel.

Як повідомляв OBOZREVATEL, CAS задовольнив апеляцію англійського клубу і дозволив команді брати участь у змаганнях під егідою УЄФА, а також зменшив штраф, який має заплатити "МанСіті" з 30 до 10 мільйонів євро.