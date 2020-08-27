"Манчестер Сіті" запропонував обміняти трьох футболістів на Мессі – ЗМІ

"Манчестер Сіті" готовий віддати "Барселоні" в обмін на Ліонеля Мессі форварда Габріеля Жезуса, хавбека Бернарду Сілву і захисника Еріка Гарсію, повідомляє Sport.es.

Так керівництво "городян" розраховує компенсувати збитки каталонців, яких ті зазнають від того, що аргентинтинець безкоштовно пiде з команди. Крім того, "синьо-гранатові" раніше цікавилися всіма трьома запропонованими футболістами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня Ліонель Мессі повідомив керівництво "Барселони" про бажання розірвати контракт. Він пояснив своє рішення особистими мотивами. Водночас ЗМІ назвали умову, за якої футболіст залишиться в столиці Каталонії.

Одним із претендентів на Ліонеля Мессі називають туринський "Ювентус", де виступає Кріштіану Роналду.

Також у пресі з'явилася інформація, що Лео подзвонив головному тренеру "Манчестер Сіті" Хосепу Гвардіолі й обговорив із ним своє майбутнє, а "Барселона" відправила футболістові факс із проханням залишитися в клубі до кінця кар'єри.