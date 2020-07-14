"Манчестер Сіті" визначився з конкурентом для Зінченка

Михайло Морозов Футбол 16:12, 14.07.2020 Оновлено: 16:21, 14.07.2020

Наставник "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола отримає близько 165 мільйонів євро на трансфери, щоб зміцнити склад команди перед стартом нового сезону.

Як повідомляє видання The Guardian, головною трансферною метою іспанського менеджера є австрійський футболіст "Баварії" Давід Алаба, який може зіграти як ліворуч, так і в центрі оборони. Альтернативою йому є захисник "Наполі" Каліду Кулібалі.

Відзначається, що саме проблеми в задній лінії не дозволили "Манчестер Сіті" скласти серйозну конкуренцію "Ліверпулю" в нинішньому сезоні англійської Прем'єр-ліги. Зокрема, Гвардіолу не влаштовує травматичність і помилки Бенджаміна Менді і те, що позиція лівого захисника не є рідною для українця Олександра Зінченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) задовольнив апеляцію "Манчестер Сіті" і скасував дискваліфікацію команди з єврокубків на два наступні сезони.

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