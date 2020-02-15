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15 лютого • оновлено в 09:39
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"Манчестер Сіті" виключили з єврокубків: спортивні підсумки 14 лютого

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Англійський "Манчестер Сіті" було виключено з єврокубків на два майбутніх сезону, а українка Юлія Ткач виграла чемпіонат Європи з боротьби, здолавши росіянку.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 14 лютого.

Крім того, стало відомо про дату бою Олександра Усика і Дерека Чісори. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Король футболу Пеле Кріштіану Роналду Олександр Усик
Тег
ФК Манчестер Сіті
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