"Манчестер Сіті" виключили з єврокубків: спортивні підсумки 14 лютого

Англійський "Манчестер Сіті" було виключено з єврокубків на два майбутніх сезону, а українка Юлія Ткач виграла чемпіонат Європи з боротьби, здолавши росіянку.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 14 лютого.

Крім того, стало відомо про дату бою Олександра Усика і Дерека Чісори. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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