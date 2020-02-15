"Манчестер Сіті" відреагував на виключення з Ліги чемпіонів

Англійський "Манчестер Сіті" їдко відреагував на рішення УЄФА про виключення команди з єврокубків на два найближчі сезони.

У клубі Олександра Зінченка заявили, що не здивовані таким розвитком подій, назвавши його упередженим.

Олександр Зінченко і Пеп Гвардіола

"Це справа, порушена УЄФА, що розслідується УЄФА і визнана УЄФА. Після того як цей упереджений процес завершений, клуб якомога швидше буде домагатися неупередженого рішення і, отже, в першій інстанції за першої ж можливості почне розгляд справи в Спортивному арбітражному суді", – йдеться в заяві офіційного сайту чемпіонів Англії.

Нагадаємо, що УЄФА покарав "Манчестер Сіті" за порушення фінансового фейр-плей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти "Манчестер Сіті" виступили проти головного тренера Хосепа Гвардіоли.

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