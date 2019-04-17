Манчестер Сіті — Тоттенхем: де дивитися онлайн чвертьфінал Ліги чемпіонів

Англійські "Манчестер Сіті" і "Тоттенхем" розіграють путівку до півфіналу Ліги чемпіонів.

Поєдинок пройде на стадіоні "Етіхад Стедіум" у середу, 17 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем".

Побачити англійське дербі можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 2". За традицією показ поєдинку найпрестижнішого континентального клубного турніру супроводжуватиме аналітична студія за участю експертів і журналістів.

"Тоттенхем" проти "Ман Сіті"

Крім того, пряму трансляцію з Манчестера проведуть російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2", білоруський "Білорусь 5" і казахстанський "Казахстан".

Нагадаємо, в першій грі в Лондоні "Тоттенхем" здобув мінімальну перемогу – 1 0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Манчестер Сіті" опублікував неприємні новини для українського легіонера Олександра Зінченка.

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