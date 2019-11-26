Манчестер Сіті - Шахтар: дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

За останні роки "Шахтар" вже неабияк вивчив "Манчестер Сіті", але це навряд допоможе "Гірникам" взяти очки в гостьовому матчі Ліги чемпіонів, який пройде в Манчестері увечері 26 листопада.

"Ман Сіті" за осінь втратив вже предостатньо очок в англійській Прем'єр-лізі, щоб відсунути амбіції про чемпіонство і кинути всі сили на завоювання Ліги чемпіонів. "Городяни" на порядок вище по грі за всіх своїх суперників у групі, поки проводячи сезон майже ідеально.

"Шахтар" ще міг сподіватися на недостатню мотивацію команди Пепа Гвардіоли, адже англійці до цього моменту вже могли гарантувати собі вихід з групи з 1-го місця. Однак "Ман Сіті" в попередньому турі зіграв внічию з "Аталантою", і тепер саме в матчі з "Шахтарем" господарям поля треба буде виконувати задачу вихід в плей-офф.

"Шахтар" вирушив до Англії ще в неділю вдень, з вагомими втратами - на Туманному Альбіоні сьогодні не зіграють Тайсон і Марлос, пропускають матч через пошкодження.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Шахтар", який розпочнеться 26 листопада на "Сіті оф Манчестер" о 22:00 за київським часом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "МАНЧЕСТЕР СІТІ" - "ШАХТАР"

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. ГРУПА С

Манчестер (Англія). Стадіон "Сіті оф Манчестер". 22:00

Головний арбітр: Славко Винчич (Словенія)

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Шахтар" Донецьк (Україна) - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "МАНЧЕСТЕР СІТІ" - "ШАХТАР"

Подивитися гру чемпіонів України та Англії в прямому ефірі українські вболівальники зможуть по ТК "Футбол 1". Також гру у своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "МАНЧЕСТЕР СІТІ" - "ШАХТАР"

У майбутньому поєдинку питань про фаворита навіть не виникає - букмекери впевнено ставлять на "Манчестер Сіті", даючи на перемогу англійців коефіцієнт 1.17. Перемога ж "Шахтаря" оцінюється показником 15, а нічия котирується в 7.5.

У першому матчі "Шахтар" програв "Манчестер Сіті" - 0: 3 shakhtar.com

ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "МАНЧЕСТЕР СІТІ" - "ШАХТАР"

Працювати на матчі в Манчестері буде словенська бригада рефері на чолі з Славко Вінчічем. Допомагати головному арбітру будуть Томаш Кланчнік і Андраж Ковачич, а четвертим суддею стане Раді Обренович. За VAR цього разу відповідає голландець Данні Маккелі.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "МАНЧЕСТЕР СІТІ" - "ШАХТАР"

Хосеп Гвардіола, головний тренер "Манчестер Сіті"

"На жаль, Агуеро пропустить кілька тижнів. Але точно сказати я не можу. Давид Сільва в порядку. Зінченко? Він молодий гравець, вже повернувся до нас і добре тренується. Він може грати на декількох позиціях, і я задоволений, що він в нашій команді ".

"У нас 10 очок, ми займаємо хорошу позицію. Завтра у нас буде шанс закрити питання з виходом з групи. "Шахтар" добре знає нас, ми знаємо їх. Але ми будемо готуватися. Після складної гри з "Челсі" буде цікаво подивитися, в якій формі наші футболісти. Але хочеться поїхати в Загреб, вже вигравши групу на той час".

Луїш Каштру на тлі Пепа Гвардіоли shakhtar.com

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря"

"Ми намагаємося залишатися самими собою. Найкраще, щоб команда грала завжди однаково. Через декілька травмованих ми не будемо змінювати нашу схему. Дуже важливо дотримуватися своєї ДНК, йти своїм шляхом, і ми віримо, що тоді зможемо домогтися результату".

"Але ми приїхали показувати сюди свій футбол, а не закритися, чекати атак "Сіті" і грати тільки від оборони. Це не частина нашого ДНК. Ми знаємо, що буде складно, але постараємося знайти зони, знайти шляхи до воріт "Манчестер Сіті".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Манчестер Сіті" (4-3-3): Едерсон - Уокер, Стоунз, Фернандіньо, Менді - Де Брюйне, Гюндоган, Давид Сільва - Бернарду Сілва, Габріель Жезус, Стерлінг

"Шахтар" (4-2-3-1): Пятов - Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік - Тете, Коваленко, Коноплянка - Мораес

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