"Манчестер Сіті" ухвалив остаточне рішення щодо Зінченка – ЗМІ

Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті" не збирається достроково продавати українця Олександра Зінченка, контракт з яким передбачено до літа 2024 року, повідомляє The Athletic.

Як стверджують ЗМІ, "городянам" потрібні гравці для ротації, оскільки команда бере участь у кількох турнірах.

Раніше в пресі з'явилися чутки, що Зінченко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії. Гравець "МанСіті" нібито зацікавив найсильніший клуб країни "Ювентус" і "Наполі", який давно мріє отримати українця до свого складу.

За даними Transfermarkt, трансферна вартість 24-річного футболіста збірної України становить 20 мільйонів євро.

Крім італійських грандів, за Зінченка нібито бореться "Вулвергемптон". "Вовки" готові заплатити за хавбека 16 мільйонів фунтів (17,5 млн євро).

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ повідомили про інтерес до Зінченка з боку клубів Прем'єр-ліги, на який категорично відповів агент футболіста.

Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" з "Уфи" в 2016 році за 2 мільйони євро.