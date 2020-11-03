"Манчестер Сіті" може запропонувати контракт Мессі – ЗМІ

"Манчестер Сіті" може спробувати підписати попередній контракт з нападником "Барселони" Ліонелем Мессі вже найближчої зими.

Як повідомляє видання Telegraph, майбутнє аргентинця в каталонському клубі буде вирішуватися по ходу сезону, незважаючи на недавню новину про відставку Хосепа Бартомеу з поста президента команди. Нові вибори пройдуть у березні, але "МанСіті" та інші претенденти на Мессі зможуть вести переговори з аргентинцем відразу після відкриття зимового трансферного вікна, оскільки до закінчення його контракту з "Барселоною" на той момент залишиться менше, ніж пів року.

Виконавчий директор англійської команди Омар Беррада заявив, що "Манчестер Сіті" все ще розглядає можливість запрошення Ліонеля на "Етіхад Стедіум".

Нагадаємо, що головний тренер англійців Пеп Гвардіола вже працював з Мессі. У період з 2008 по 2012 рік "Барселона" під його керівництвом виграла три чемпіонства в Ла Лізі та дві Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2020 року аргентинець оголосив про своє бажання піти з каталонського клубу, однак не зміг залишити команду через пункт, прописаний у його контракті.