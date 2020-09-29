"Манчестер Сіті" може продати Зінченка – ЗМІ

"Манчестер Сіті" може попрощатися із зірковим футболістом збірної України Олександром Зінченком у це трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст видання The Athletic Сем Лі, англійський клуб отримав кілька пропозицій про трансфер українця і роздумує над тим, щоб прийняти одну з них. Це може означати, що "Манчестер Сіті" спробує підписати ще одного лівого захисника.

"Манчестер Сіті" може продати Зінченко Twitter Сема Лі

Відзначимо, що Зінченко ще не з'являвся на полі після старту АПЛ 2020/21. У минулому сезоні він взяв участь у 25 матчах команди, забивши один гол. Його вартість за версією Transfermarkt оцінюється в 24 мільйони євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що "Барселона" веде переговори про можливий трансфер Зінченка.