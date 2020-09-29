"Манчестер Сіті" може продати Зінченка – ЗМІ

"Манчестер Сіті" може попрощатися із зірковим футболістом збірної України Олександром Зінченком у це трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст видання The Athletic Сем Лі, англійський клуб отримав кілька пропозицій про трансфер українця і роздумує над тим, щоб прийняти одну з них. Це може означати, що "Манчестер Сіті" спробує підписати ще одного лівого захисника.

Відзначимо, що Зінченко ще не з'являвся на полі після старту АПЛ 2020/21. У минулому сезоні він взяв участь у 25 матчах команди, забивши один гол. Його вартість за версією Transfermarkt оцінюється в 24 мільйони євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що "Барселона" веде переговори про можливий трансфер Зінченка.