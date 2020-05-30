"Манчестер Сіті" хоче взяти з "Баварії" конкурента на позицію Зінченка

Максим Богданов Футбол 11:05, 30.05.2020

"Манчестер Сіті" веде переговори з мюнхенською "Баварією" з приводу покупки Люки Ернандеса - лівого захисника, на позиції якого виступає Олександр Зінченко.

Олександр Зінченко

За інформацією TZ, 24-річний уродженець Марселя може стати частиною операції з хавбека англійського клубу Лерою Сане.

Відзначимо, що в минулому році "Баварія" заплатив "Атлетіко" за француза 80 мільйонів євро. Цей трансфер став рекордним для "Баварії" і чемпіонату Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Зінченко впевнений, що "Ман Сіті" міг би посилити Микола Матвієнко.

Раніше Зінченко зізнався, що був вражений пустельним Манчестером на карантині.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Забрав $450 млн: Трамп заявив про остаточне розірвання відносин США із ВООЗ

Куди поїхати на день з Києва: Голлівуд над Дніпром

У перестрілці в Броварах брали участь кримінальні авторитети: ексклюзивні подробиці

Усе життя служив Україні: у Краматорську попрощалися із загиблим комбригом Межаковим

Российские врачи возмущены невыплатами за Украину и пандемию