"Манчестер Сіті" хоче купити двох футболістів збірної України

Захисники збірної України Микола Матвієнко та Віталій Миколенко потрапили до сфери інтересів "Манчестер Сіті".

Як повідомляє Betting Insider, посилаючись на надійне джерело в манчестерському клубі, в "Сіті" розуміють, що після успішного виступу у відборі Євро-2020 на гравців збірної України звертають увагу багато європейських клубів. Якщо успіхи продовжаться на самому Євро, ціна на Матвієнка й Миколенка зростатиме. Крім того, Микола Матвієнко став одним із найкращих футболістів "Шахтаря" в останньому матчі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті".

Збірна України з футболу rp.mk.ua

Імовірність оформлення трансферу українців ще до Євро-2020 є суттєвою. Цікаво, що сайт Transfermarkt оцінив Матвієнка на 3 млн євро. Його контракт із "Шахтарем" розрахований до літа 2021 року. Миколенко оцінений на 6 млн євро. Його угода з "Динамо" діє до літа 2023-го.

Нагадаємо, що за "Манчестер Сіті" виступає один із лідерів збірної України Олександр Зінченко, який відновився після травми і повернувся до тренувань в загальній групі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Шахтар" вирвав нічию в матчі з "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів.

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